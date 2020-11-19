Народный синоптик рассказал, какой будет погода зимой

Какой будет погода зимой / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань подробно рассказал, какой будет погода зимой в Украине.

Горбань прогнозирует в декабре значительные осадки, а в январе – оттепель. Кроме того, синоптик предполагает, что зима в этом году не будет такой теплой, как прошлая.

"В начале декабря средняя температура составит +4...+5 градусов. Правда, возможны также и морозы. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-13 градусов", - сказал синоптик, пишет 24 канал.

Снег с дождем прогнозируют с 6 декабря. О частых осадках предупреждают в период с 15 по 19 декабря. После Дня святого Николая до Нового года синоптик прогнозирует морозы и днем и ночью, поэтому, возможно, снег немного полежит на улицах.

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В начале января будут ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля. До последнего дня Рождества обещают оттепель, а уже после 9 января придут снова морозы.

Горбань также рассказал, что погода на Рождество будет не сильно холодной, и снега 7 января ждать не стоит.

В феврале также будет морозная погода. Однако более детального прогноза пока синоптик не дает.

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