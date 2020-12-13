Непогода в Украине: спасатели предупредили украинцев о новой угрозе

Украину окутает сильный туман.
Погода в Украине в понедельник, 14 декабря, будет дождливой и снежной, а в некоторых регионах – солнечной. Однако синоптики и спасатели предупреждают украинцев о сильном тумане ночью и утром.
"Видимость будет 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый почти по всей стране (кроме юго-восточной части)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Осадки в виде дождей с мокрым снегом ожидаются в северных, центральных, а также Одесской областях. На юге и западе будет солнечно.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, в южных регионах до +2 +6. Днем также от 1 мороза до 1 тепла; на западе, местами в центре до +3 и до 11 тепла на юге.
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Погода в Киеве в понедельник также будет дождливой с мокрым снегом, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
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