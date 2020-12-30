Новогодний дождь: какой будет погода в Украине 31 декабря и 1 января

Синоптик пообещала новогодний дождь в Украине / 1zoom.ru

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря и 1 января обещает нам по-весеннему теплый Новый год 2021, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Термометры покажут от 4 до 10 градусов тепла.

Даже на востоке страны, где обычно холоднее всего, минусовая температура ожидается лишь по ночам – до 3 градусов мороза. Днем там будет до 4 градусов тепла.

Самый жаркий Новый год 2021 будет на юге Украины (до 12 градусов тепла) и в Крыму (до 15 градусов тепла).

Снег ожидается лишь в западных областях. Осадки на западе Украины начнутся с дождей, потом к ним добавится мокрый снег.

Читайте такжеНовый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопаВ ночь с 31 декабря на 1 января дожди пройдут в большинстве регионов. Исключение – восточные области. В Днепропетровскую и Запорожскую области осадки доберутся уже поздно вечером 1 января или даже ночью 2 января.

Погода в Киеве 31 декабря тоже будет теплой. К утру 1 января пойдет дождь. Закончит 2020 год столица на отметках 5-7 градусов тепла, а встретит 2021-й – потеплением до +9 градусов.

"Итак, Новый год встречать будем чириканием воробьев, веселыми лужами, туманом, дробью дождя в окно и настоящим атлантическим влажным теплом", – резюмировала Диденко.

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