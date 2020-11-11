Одну область Украины "укусит" мороз – синоптик

Погода в Украине завтра изменится – в ряде областей серьезно похолодает, отметили в Гидрометцентре.
В ночь на среду, 11 ноября, в Украине минимальная ночная температура прогнозировалась около 0 градусов, а в ночь на четверг, 12 число, одну область может "укусить" мороз.
На ночное время четверга самый холодный прогноз погоды составлен для двух восточных областей страны и Сумщины, говорится на сайте Украинскогогидрометцентра.
По данным синоптиков, в Сумской области минимальная температура воздуха ожидается -2 градуса, а на Луганщине – 4 градуса мороза.
Украина – морозы 2020 – каким областям грозят серьезные ночные "минусы":
- Сумская область – 0…-2;
- Харьковская область – 0…-2;
- Луганская область – 2…4 градуса мороза.
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Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине до конца недели (9-15 ноября) из-за антициклона будет сухая и холодная погода.
Антициклон
Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.
Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.