Одну область Украины "укусит" мороз – синоптик

Луганщину "укусит" мороз, предупредили синоптики / Reuters

В ночь на среду, 11 ноября, в Украине минимальная ночная температура прогнозировалась около 0 градусов, а в ночь на четверг, 12 число, одну область может "укусить" мороз.

На ночное время четверга самый холодный прогноз погоды составлен для двух восточных областей страны и Сумщины, говорится на сайте Украинскогогидрометцентра.

По данным синоптиков, в Сумской области минимальная температура воздуха ожидается -2 градуса, а на Луганщине – 4 градуса мороза.

Украина – морозы 2020 – каким областям грозят серьезные ночные "минусы":

Сумская область – 0…-2;

Харьковская область – 0…-2;

Луганская область – 2…4 градуса мороза.

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Луганщину "укусит" мороз, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине до конца недели (9-15 ноября) из-за антициклона будет сухая и холодная погода.