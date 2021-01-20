Опасный ветер и до 20 см снега: что приходит на смену морозам в Украине

Синоптик: Погода подарила Украине шквальный ветер и до 20 см снега / Reuters

Снегопады в Закарпатской и Львовской областях намели тут до 20 сантиметров снега. Вдвое меньше (но тоже значительный – до восьми сантиметров) выпал снежный покров в Тернопольской области. Небольшой снег прошел в Волынской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Сильный прирост снега также наблюдается на перевальных участках дорог Абранского, Яблунецкого, Торунского, Латирского и Ужоцкого перевалов: тут до 10-15 см снега.

Как сообщает пресс-служба Укравтодора, температура в Украине сегодня, 20 января, колеблется на отметках от 5 градусов мороза до 13 градусов ниже нуля. Повыше температура воздуха на западе страны – от 6 до 9 градусов мороза.

Шквальный ветер, местами гололедица. В Луганской, Волынской, Закарпатской и Запорожской областях местами заснеженная дорога. При этом проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

Когда вернутся снегопады в Украину

Холода вернутся в последнюю неделю января и продержатся до конца месяца.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры – до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью.

Горбань подчеркнул, что 20 января, а также с 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом 24 января осадки будут наиболее обильными.

Погода в Украине: новости