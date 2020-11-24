Опять мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 25 ноября

Синоптик о погоде в Украине завтра: Антициклон Валентин готовит подарок / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 25 ноября 2020, будет сухой и временами солнечной в большинстве областей Украины. Спасибо за это стоит сказать антициклону Валентину, уточнила синоптик Наталья Диденко. Ветер будет умеренно дуть с запада.

Но вот на севере и востоке страны синоптическую повестку дня будет формировать атмосферный фронт: там ожидаются дожди и мокрый снег.

Температура воздуха в среду днем будет варьироваться в пределах +4-8 градусов, на востоке и северо-востоке традиционно холоднее – от +1 градуса до +4 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годПогода в Киеве завтра, 25 ноября 2020, будет похожа на сегодня: тоже максимум +6 градусов, облачно, возможны туманы и небольшой дождик. А вот ветер немного утихнет, так что температура воздуха по ощущениям восприниматься будет комфортнее.

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