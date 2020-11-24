Опять мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 25 ноября

Осадки в среду ожидаются не везде, в большинстве областей синоптическую повестку дня будет формировать антициклон Валентин.
Погода в Украине завтра, 25 ноября 2020, будет сухой и временами солнечной в большинстве областей Украины. Спасибо за это стоит сказать антициклону Валентину, уточнила синоптик Наталья Диденко. Ветер будет умеренно дуть с запада.
Но вот на севере и востоке страны синоптическую повестку дня будет формировать атмосферный фронт: там ожидаются дожди и мокрый снег.
Температура воздуха в среду днем будет варьироваться в пределах +4-8 градусов, на востоке и северо-востоке традиционно холоднее – от +1 градуса до +4 градусов.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годПогода в Киеве завтра, 25 ноября 2020, будет похожа на сегодня: тоже максимум +6 градусов, облачно, возможны туманы и небольшой дождик. А вот ветер немного утихнет, так что температура воздуха по ощущениям восприниматься будет комфортнее.
Погода в Украине: последние новости
- Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет. По словам синоптика, сильные морозы в Украине станут редкостью.
- В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату. В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы ожидается снег и дождь, говорит прогноз погоды.
- Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях. По-настоящему зимние осадки ожидаются в северо-восточном регионе страны.
- Также синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.