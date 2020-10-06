"Осень открывает свои краны": кому завтра запасаться зонтами

Синоптик: Погода в Украине завтра, 7 октября 2020, зальет дождями / fakty.ictv.ua

Погода в Украине завтра, 7 октября 2020, будет с дождями и грозами. Как поэтично выразилась синоптик Наталья Диденко, "осень постепенно открывает свои позолоченные краны, и дожди из них текут смелее".

Без осадков останутся только восток Украины и Запорожье: здесь будет сухо и тепло благодаря антициклону.

Средняя температура по стране будет на уровне:

ночью +10-15 градусов (теплее на юге – до +17 градусов, холоднее на востоке – около +7-10 градусов),

днем – до +17-23 градусов (жарче на юге – до + 25 градусов).

Порывистый ветер дуть будет с юго-востока.

Погода в Киеве завтра, 7 октября 2020, тоже будет дождливой, с порывистым ветром. Днем показатели термометров поднимутся до +18-19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020