"Осень открывает свои краны": кому завтра запасаться зонтами

Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в Киеве и в Украине в среду, 7 октября 2020.
Погода в Украине завтра, 7 октября 2020, будет с дождями и грозами. Как поэтично выразилась синоптик Наталья Диденко, "осень постепенно открывает свои позолоченные краны, и дожди из них текут смелее".
Без осадков останутся только восток Украины и Запорожье: здесь будет сухо и тепло благодаря антициклону.
Средняя температура по стране будет на уровне:
- ночью +10-15 градусов (теплее на юге – до +17 градусов, холоднее на востоке – около +7-10 градусов),
- днем – до +17-23 градусов (жарче на юге – до + 25 градусов).
Порывистый ветер дуть будет с юго-востока.
Погода в Киеве завтра, 7 октября 2020, тоже будет дождливой, с порывистым ветром. Днем показатели термометров поднимутся до +18-19 градусов.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская