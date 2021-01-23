От сильной жары до резкого похолодания: какой будет погода летом в Украине

Какой будет погода в Украине во второй половине 2021 года / pixabay

Погода в Украине будет с сюрпризами. Как сообщают синоптики, во второй половине 2021 года украинцев ждут погодные аномалии.

2021 год по классификации Брюсова календаря является годом Сатурна. Всего есть 7 классификаций. Например, прошлый был годом Луны, 2022 будет годом Юпитера. Также есть года Венеры, Марса, Меркурия и Солнца, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Погода летом в Украине будет теплой но стоит ждать значительных осадков. В первой половине месяца - жара и дожди. В середине - тепло, без осадков. В конце июня синоптики прогнозируют дожди. В июле будет стоять жаркая погода. Также ожидаются частые дожди с грозами. Жарче всего будет в середине месяца.

В августе температура будет спадать. В начале месяца - жара и засуха, к середине станет прохладней, а в конце августа - еще прохладней с дождями, пишет Сегодня.

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Осень в Украине будет аномальной. В сентябре будет летняя погода. Однако во второй половине месяца ожидаются осадки и похолодание. Потом возможны несколько дней "бабьего лета". Октябрь будет холодным и сухим. В середине месяца ожидается второе "бабье лето". Под конец месяца пойдут дожди и значительно похолодает.

В ноябре будет уже холодно. Также синоптики прогнозируют дожди и ранний снег.

В последнем месяце 2021 года - в декабре - будут морозы с ледяными дождями. Во второй половине - снег, а в конце месяца придет настоящая зима.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: