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От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь

29 сентября 2020, 11:57

Температура воздуха в октябре будет держаться на уровне +13°...+14°

осень
В октябре прогнозируют снег и заморозки / opogode.ua

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил о том, что погода в октябре на всей территории Украины сохранится теплая.

Как рассказал он изданию Оbozrevatel, температура воздуха будет держаться на уровне +13°...+14° и только в последние дни месяца опустится до +7°...+8°.

Погода в октябре: когда ждать дождей

Больше всего дождей ожидается на юге страны, а меньше всего – на востоке. При этом он отметил, что на западе, особенно в горных регионах, вероятны погодные сюрпризы.

"На юге дожди, начавшиеся 29-30 сентября, продлятся и 1-2 октября. Также в этом регионе осадки ожидаются 8-10 октября, а затем еще в 16-18 и 27-28 числах месяца. 1-4 октября температура воздуха составит +19°...+22°, 6-7 числа немного снизится – до +16°...+17° – и в таких пределах продержится до 17-18 октября", – рассказал синоптик.

Погода в октябре: когда Украину накроет похолодание

Похолодание ожидается 19 октября – до +14°...+16°. Только в самом конце месяца, 29-31 октября, температура упадет до +11°...+12°.

Ночью 6-7 октября на юге будет +8°...+9°, а с 20-21 числа – +3°...+5°", – добавил он.

Какая погода будет в октябре в регионах Украины

По словам Горбаня, в центральной Украине первая половина месяца будет такой же теплой, как на юге.

"Начиная с 8 октября, температура воздуха в центре будет держаться в пределах +16°...+17°, а в 20-х числах немного опустится – до +12°...+13°. В последние 3-4 дня октября температура составит +8°...+9°. Дожди в этом регионе ожидаются примерно в те же даты, что и на юге, но со сдвигом в один-два дня", – спрогнозировал он.

Читайте такжеУкраину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепленияЧто касается востока, то Горбань отметил, что в этой части Украины до 8-10 октября температура будет примерно на уровне показателей юга. С другой стороны, в указанном регионе пройдет намного меньше дождей: обильные осадки ожидаются в начале и конце месяца, а в остальное время – только местами и на уровне не более 0,5-0,8 мм.

Синоптик уточнил, что на крайнем востоке, в горных районах запада и на Прикарпатье, погода может кардинально отличаться от остальной территории своего региона. В этих отдельных зонах вероятны перепады – от значительных температурных колебаний до обильных осадков.

Погода в октябре: когда ждать снега и заморозков

Горбань говорит, что конец октября ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура упадет до 0° и начнутся дожди. А 29-31 октября ожидаются ночные заморозки до -3°...-5°. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

"В конце октября могут быть заморозки, но в начале месяца после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды", – подытожил синоптик.

Отметим, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, 1 октября в Украине ожидается от 12 до 20° тепла, ночью +8 +14°.

Прогноз погоды на 1 октября / meteo.gov.ua

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.

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