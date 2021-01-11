"Пик похолодания": Украину заморозит до -20 градусов - синоптик

В Украине ожидается снижение температуры / 34.ua

Во вторник, 12 января, Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, существенные осадки в большинстве регионов (кроме Винницкой, Житомирской и Киевской областей) не ожидаются.

В южных регионах Украины прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов, на юге около нуля, в течение дня 12-го января ожидается в большинстве областей Украины от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 12-го января существенных осадков не ожидается. Ночью в столице -3 градуса, днем ​​-1 градус.

По ее словам, со вторника, 13-го января, погоду будет определять циклон Bartosz, который существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на Востоке и на Сумщине, прогнозируется мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы 14-20 градусов мороза.

"В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января", - добавила Диденко.

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