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"Пик похолодания": Украину заморозит до -20 градусов - синоптик

11 января 2021, 12:18
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В Украине температура воздуха будет постепенно снижаться.

Градусник
В Украине ожидается снижение температуры / 34.ua

Во вторник, 12 января, Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, существенные осадки в большинстве регионов (кроме Винницкой, Житомирской и Киевской областей) не ожидаются.

В южных регионах Украины прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов, на юге около нуля, в течение дня 12-го января ожидается в большинстве областей Украины от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 12-го января существенных осадков не ожидается. Ночью в столице -3 градуса, днем ​​-1 градус.

По ее словам, со вторника, 13-го января, погоду будет определять циклон Bartosz, который существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на Востоке и на Сумщине, прогнозируется мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы 14-20 градусов мороза.

"В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января", - добавила Диденко.

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Погода в Украине:

  • Ранее климатолог Вера Балабух рассказала о том, что общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти.
  • "Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала она во время чата в Главреде.
  • Она подчеркнула, что если средняя годовая температура воздуха повысится более чем на два градуса, это приведет к необратимым изменениям в атмосфере и всей климатической системе.
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