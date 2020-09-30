Под Одессой попал на видео уникальный "пылевой дьявол"

Уникальный пылевой дьявол попал на видео / Скрин с видео

Новости из Одессы сегодня почти мистические: там засняли редкое природное явление – пылевого дьявола. Так называются пыльные вихри, что возникают при сильном прогреве земли в малооблачную жаркую погоду.

Средняя высота таких "дьяволов" – 10-20 м, время существования – от нескольких секунд до пары минут. Поэтому заснять его успевают не всегда.

Но на этот раз у очевидцев удалось запечатлеть, как вихрь подхватил с земли и разнес по округе песок, пыль и мелкие камешки, сообщает Telegram-канал Думской.

Закрутился уникальный пыльный вихрь возле национального природного парка Тузловские лиманы, что в Одесской области.

Видео: Velobessarabia

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