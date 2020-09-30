Под Одессой попал на видео уникальный "пылевой дьявол"

Подробные песчаные вихри – явление краткосрочное, поэтому заснять его успевают не всегда.
Новости из Одессы сегодня почти мистические: там засняли редкое природное явление – пылевого дьявола. Так называются пыльные вихри, что возникают при сильном прогреве земли в малооблачную жаркую погоду.
Средняя высота таких "дьяволов" – 10-20 м, время существования – от нескольких секунд до пары минут. Поэтому заснять его успевают не всегда.
Но на этот раз у очевидцев удалось запечатлеть, как вихрь подхватил с земли и разнес по округе песок, пыль и мелкие камешки, сообщает Telegram-канал Думской.
Закрутился уникальный пыльный вихрь возле национального природного парка Тузловские лиманы, что в Одесской области.
Видео: Velobessarabia
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Автор: Диана Беловодская