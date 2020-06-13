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Киев предупредили о погодных "ударах": когда и к чему готовиться

13 июня 2020, 18:10

Прогноз погоды для Киева на ближайшее время неблагоприятный.

Киев предупредили о непогоде – Погода Киев
Киев предупредили о грозе и сильном ветре / УНИАН

Погода в Киеве сегодня вечером, в субботу, 13 июня, изменится – до конца суток ожидается гроза и сильный ветер.

В столице непогода будет и в воскресенье, 14 июня, сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По сведениям КГГА, в Киеве ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Синоптики добавили, что воскресенье в столице будет дождливым, а температура воздуха не достигнет отметки в +30 градусов.

Погода на завтра в Киеве:

  • Ночью +19…+21 градус, дождь;
  • Днем +27…+29 градусов, дождь.
Киев предупредили о непогоде – Погода Киев
Киев предупредили о грозе и сильном ветре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Киеве на протяжении нескольких дней днем было более +30 градусов. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщали, что ночь на 11 июня в столице оказалась самой жаркой за 140 лет.

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