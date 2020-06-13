Киев предупредили о погодных "ударах": когда и к чему готовиться

Киев предупредили о грозе и сильном ветре / УНИАН

Погода в Киеве сегодня вечером, в субботу, 13 июня, изменится – до конца суток ожидается гроза и сильный ветер.

В столице непогода будет и в воскресенье, 14 июня, сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По сведениям КГГА, в Киеве ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Синоптики добавили, что воскресенье в столице будет дождливым, а температура воздуха не достигнет отметки в +30 градусов.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +19…+21 градус, дождь;

Днем +27…+29 градусов, дождь.

Киев предупредили о грозе и сильном ветре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Киеве на протяжении нескольких дней днем было более +30 градусов. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщали, что ночь на 11 июня в столице оказалась самой жаркой за 140 лет.