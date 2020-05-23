Киеву спрогнозировали ощутимое потепление: названа дата

В Киеве на следующей неделе ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 23 мая, прогнозируется мокрая и прохладная, максимальная температура не ожидается выше +13 градусов.

В воскресенье, 24 числа, в столице ожидается сухая погода, днем воздух может прогреться до +15, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в понедельник, 25 мая, в Киеве снова задождит, но ощутимо потеплеет.

Погода на сегодня в Киеве

Прогноз на 23 мая: днем +11…+13, дождь.

В Киеве на следующей неделе ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 24-25 мая

Прогноз на 24 мая: ночью +4…+6, без осадков, днем +13…+15, без осадков;

Прогноз на 25 мая: ночью +7…+9, дождь, днем +16…+18, дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко поделилась, что 23-24 мая в Киеве не ожидаются серьезные дожди. Также эксперт прогнозировала, что в Украине потепление ожидается в середине следующей недели.