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Киеву спрогнозировали сухие дни и почти +30: названы даты

6 июня 2020, 14:48

В Киеве не скоро ожидаются осадки, отметили синоптики.

Синоптики спрогнозировали Киеву сухие и теплые дни – Погода Киев
В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве на Троицу 2020, в воскресенье, 7 июня, прогнозируется сухая и очень теплая – максимальная дневная температура ожидается +29 градусов.

В понедельник и во вторник, 8-9 числа, в столице также не ожидаются осадки, и температура будет около +30, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в среду, 10 числа, в Киеве максимальная температура днем прогнозируется +30, ожидаются осадки.

Погода на завтра в Киеве:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +27…+29, без осадков.
Синоптики спрогнозировали Киеву сухие и теплые дни – Погода Киев
В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 8 июня:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +27…+29, без осадков.
Синоптики спрогнозировали Киеву сухие и теплые дни – Погода Киев
В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 9 июня:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +27…+29, без осадков.
Синоптики спрогнозировали Киеву сухие и теплые дни – Погода Киев
В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 10 июня:

  • Ночью +16…+18, без осадков;
  • Днем +28…+30, дождь, возможна гроза.
Синоптики спрогнозировали в Киеве осадки 10 июня – Погода Киев
В Киеве 10 июня возможны осадки / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине будет становиться теплее с 6 июня. По ее словам, с 6 числа тепло начнет раскручиваться, а потом наступит жара.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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