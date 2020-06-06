Киеву спрогнозировали сухие дни и почти +30: названы даты

В Киеве не скоро ожидаются осадки, отметили синоптики.
Погода в Киеве на Троицу 2020, в воскресенье, 7 июня, прогнозируется сухая и очень теплая – максимальная дневная температура ожидается +29 градусов.
В понедельник и во вторник, 8-9 числа, в столице также не ожидаются осадки, и температура будет около +30, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что в среду, 10 числа, в Киеве максимальная температура днем прогнозируется +30, ожидаются осадки.
Погода на завтра в Киеве:
- Ночью +15…+17, без осадков;
- Днем +27…+29, без осадков.
Прогноз для Киева на 8 июня:
- Ночью +15…+17, без осадков;
- Днем +27…+29, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 9 июня:
- Ночью +15…+17, без осадков;
- Днем +27…+29, без осадков.
Прогноз для Киева на 10 июня:
- Ночью +16…+18, без осадков;
- Днем +28…+30, дождь, возможна гроза.
Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине будет становиться теплее с 6 июня. По ее словам, с 6 числа тепло начнет раскручиваться, а потом наступит жара.
Автор: Екатерина Присяжнюк