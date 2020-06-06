Киеву спрогнозировали сухие дни и почти +30: названы даты

В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве на Троицу 2020, в воскресенье, 7 июня, прогнозируется сухая и очень теплая – максимальная дневная температура ожидается +29 градусов.

В понедельник и во вторник, 8-9 числа, в столице также не ожидаются осадки, и температура будет около +30, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в среду, 10 числа, в Киеве максимальная температура днем прогнозируется +30, ожидаются осадки.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, без осадков.

В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 8 июня:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, без осадков.

В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 9 июня:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, без осадков.

В Киеве будут сухие и теплые дни, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 10 июня:

Ночью +16…+18, без осадков;

Днем +28…+30, дождь, возможна гроза.

В Киеве 10 июня возможны осадки / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине будет становиться теплее с 6 июня. По ее словам, с 6 числа тепло начнет раскручиваться, а потом наступит жара.