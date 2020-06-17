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Когда Киев покинет жара: синоптик назвала дату

17 июня 2020, 16:22

На следующей неделе погода в Киеве может измениться, сообщила эксперт.

В Киеве 22 июня может стать прохладнее – Погода Киев
В Киеве на следующей неделе может стать прохладнее / УНИАН

Погода на завтра в Киеве, на четверг, 18 июня, днем спрогнозирована жаркая, ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В столице столбики термометров подберутся ближе к отметке в +30 градусов, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что в понедельник, 22 июня, температура воздуха снизится.

Украинский гидрометцентр на сайте поделился, что погода в Киеве ночью 18 июня будет сухая, а осадки прогнозируются днем, возможна гроза.

Прогноз для Киева от Укргидрометцентра:

  • Ночью +17…+19, без осадков;
  • Днем +26…+28, дождь.
/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве до 19 июня прогнозируется мокрая и грозовая погода, а 20 числа будет сухой день.

Напомним, в столице на прошлой неделе (8-14 июня) температура воздуха днем превышала отметку в +30 градусов. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского установили, что 10 июня среднесуточная температура в Киеве была самой высокой почти за 140 лет.

погода в Киеве прогноз погоды Наталья Диденко Укргидрометцентр
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