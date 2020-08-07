Когда Киев покинет жара: синоптик назвала даты

В Киеве на следующей неделе ощутимо снизится температура, предупредила синоптик / УНИАН

Погода в Киеве может измениться на следующей неделе – 12-13 августа спрогнозировано ощутимое снижение дневной температуры воздуха.

В субботу и воскресенье, 8-9 августа, в столице днем температура воздуха немного снизится – составит +26…+28 градусов, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт подчеркнула, что в субботу ожидается ясная и сухая погода.

"…Более ощутимое снижение температуры воздуха в Киеве прогнозируется 12-13 августа", – поделилась она.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что 8 и 9 августа в столице ночью максимальная температура составит +18, а днем – +28, осадки не прогнозируются.

Ранее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 7 августа. По ее данным, максимальная температура днем может составить +30. Также синоптик предупреждала, что 9 августа в столице местами возможны грозовые дожди.