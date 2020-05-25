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В Киеве резко подскочит температура – синоптик

25 мая 2020, 20:56

В Киеве прогнозируется теплая, но дождливая погода.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 27 мая резко потеплеет – Погода Киев
В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

Во вторник, 26 мая, в Киеве спрогнозирована прохладная и дождливая погода – максимальная дневная температура ожидается +14 градусов.

В среду, 27 числа, погода в Киеве не перестанет быть дождливой, но дневная температура воздуха резко возрастет – прогнозируется до +19, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 29-30 мая в столице станет еще немного теплее, однако дожди не прекратятся.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +8…+10, дождь, днем +12…+14, дождь.

Погода в столице 27-30 мая:

  • Прогноз на 27 мая: ночью +9…+11, дождь, днем +17…+19, дождь;
  • Прогноз на 28 мая: ночью +9…+11, без осадков, днем +17…+19, дождь;
  • Прогноз на 29-30 мая: ночью +10…+12, дождь, днем +18…+20, дождь, прогнозируется гроза.

  • В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua
  • В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua
  • В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua
  • В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua
  • В Киеве 27 мая резко потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева. По словам эксперта, в столице в первые дни июня температура воздуха может превысить отметку в +20 градусов.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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