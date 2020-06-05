"Резкое потепление и сухой день": Киеву спрогнозировали перемену погоды

В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве – на пятницу, 5 июня, спрогнозирована теплая и дождливая, максимальная дневная температура ожидается +23 градуса.

В субботу, 6 июня, также прогнозируются осадки, а максимальная температура днем может составить +27, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в воскресенье, 7 числа (будет праздноваться Троица), в Киеве днем и ночью не будет осадков.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +13…+15, дождь, днем +25…+27, дождь. В столице прогнозируется гроза.

В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве на Троицу 2020:

Ночью +13…+15, без осадков, днем +25…+27, осадки не ожидаются.

В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

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