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"Резкое потепление и сухой день": Киеву спрогнозировали перемену погоды

5 июня 2020, 09:20

В Киеве скоро прекратятся осадки, сообщили в Укргидрометцентре.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве скоро изменится погода – Погода Киев
В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве – на пятницу, 5 июня, спрогнозирована теплая и дождливая, максимальная дневная температура ожидается +23 градуса.

В субботу, 6 июня, также прогнозируются осадки, а максимальная температура днем может составить +27, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в воскресенье, 7 числа (будет праздноваться Троица), в Киеве днем и ночью не будет осадков.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +13…+15, дождь, днем +25…+27, дождь. В столице прогнозируется гроза.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве скоро изменится погода
В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве на Троицу 2020:

Ночью +13…+15, без осадков, днем +25…+27, осадки не ожидаются.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве скоро изменится погода
В Киеве скоро изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеГорячее лето и редкий снег зимой: синоптик дал неожиданный прогноз на 10 летРанее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины. Эксперт спрогнозировала, что в нашей стране с 6 июня тепло начнет раскручиваться, и потом будут жаркие дни.

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