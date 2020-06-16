"Конец грозового периода": Киеву спрогнозирован сухой день

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / УНИАН

Погода в Киеве со вторника по пятницу, 16-19 июня, прогнозируется мокрая, ожидаются грозы.

Сухой день в столице спрогнозирован в субботу, 20 числа, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в первый выходной день в Киеве днем температура воздуха может составить +30.

Погода в Киеве 16 июня:

Днем +26…+28, дожди, ожидается гроза.

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +16…+18, дождь;

Днем +26…+28, дождь.

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 18 июня:

Ночью +16…+18, дождь;

Днем +26…+28, дождь.

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 19 июня:

Ночью +18…+20, без осадков;

Днем +28…+30, дождь.

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 20 июня:

Ночью +18…+20, без осадков;

Днем +28…+30, без осадков.

В Киеве 20 июня ожидается сухой день / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе (8-14 июня) в Киеве дневная температура была выше +30 градусов. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 10 июня в столице среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.