"Конец грозового периода": Киеву спрогнозирован сухой день

В Киеве в выходной ожидается +30, поделился синоптик.
Погода в Киеве со вторника по пятницу, 16-19 июня, прогнозируется мокрая, ожидаются грозы.
Сухой день в столице спрогнозирован в субботу, 20 числа, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в первый выходной день в Киеве днем температура воздуха может составить +30.
Погода в Киеве 16 июня:
Днем +26…+28, дожди, ожидается гроза.
Погода на завтра в Киеве:
- Ночью +16…+18, дождь;
- Днем +26…+28, дождь.
Прогноз для Киева на 18 июня:
- Ночью +16…+18, дождь;
- Днем +26…+28, дождь.
Прогноз погоды для Киева на 19 июня:
- Ночью +18…+20, без осадков;
- Днем +28…+30, дождь.
Прогноз для Киева на 20 июня:
- Ночью +18…+20, без осадков;
- Днем +28…+30, без осадков.
Напомним, на прошлой неделе (8-14 июня) в Киеве дневная температура была выше +30 градусов. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 10 июня в столице среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.
Автор: Екатерина Присяжнюк