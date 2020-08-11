Киев накроет гроза: синоптик назвал опасное время

Сегодня в Киеве до 23:55 ожидается гроза, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве во вторник вечером, 11 августа, ожидается неблагоприятная – до конца суток возможна гроза.

В столице гроза возможна до 23:55, предупредили в Украинском гидрометцентре.

В Гидрометцентре прогнозировали, что во вторник днем будет дождь, а максимальная температура составит +28 градусов.

По данным синоптиков, в среду, 12 августа, в Киеве не ожидаются осадки и похолодает – днем максимальная температура может составить +23.

Во вторник вечером в Киеве ожидается гроза, а в среду в столице похолодает, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталия Диденко сообщала, что 11 августа в Киеве ожидается самый теплый день с ближайшей перспективы. Эксперт предупреждала, что 12 числа погода в Киеве изменится, максимальная температура днем может составить +24 градуса.