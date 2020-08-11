Киев накроет гроза: синоптик назвал опасное время

Прогноз погоды для Киева на сегодняшний вечер неблагоприятный.
Погода в Киеве во вторник вечером, 11 августа, ожидается неблагоприятная – до конца суток возможна гроза.
В столице гроза возможна до 23:55, предупредили в Украинском гидрометцентре.
В Гидрометцентре прогнозировали, что во вторник днем будет дождь, а максимальная температура составит +28 градусов.
По данным синоптиков, в среду, 12 августа, в Киеве не ожидаются осадки и похолодает – днем максимальная температура может составить +23.
Ранее синоптик Наталия Диденко сообщала, что 11 августа в Киеве ожидается самый теплый день с ближайшей перспективы. Эксперт предупреждала, что 12 числа погода в Киеве изменится, максимальная температура днем может составить +24 градуса.
Автор: Екатерина Присяжнюк