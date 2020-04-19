Киеву насулили дождливые холодные дни: названы даты

Киеву спрогнозировали дожди / УНИАН

В воскресенье, 19 апреля (отмечается Пасха 2020), в Киеве днем прогнозируется достаточно теплая погода – днем ожидается до +12 и возможен дождь.

В понедельник и во вторник днем в столице температура ощутимо снизится, ожидаются осадки, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, погода на сегодня в Киеве ожидается неплохая – температура может составить +10…+12 градусов.

В Укргидрометцентре добавили, что в ближайшие дни в столице снизится дневная температура воздуха, но немного повысится ночная. Ожидается, что ночью будет не намного холоднее, чем днем.

Прогноз погоды для Киева на 20-21 апреля:

20 апреля: ночью +3…+5 (19 апреля ночная температура прогнозировалась +1…+3), днем +7…+9, дождь;

21 апреля: ночью +3…+5, днем +7…+9, дождь.

Ранее Киев накрыла мощная пылевая буря, пострадали люди. Также столицу затянул дым от пожаров, в частности, в Чернобыле.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что на протяжении апреля на большей части территории Украины средняя температура составит +12 градусов, а в горах – не превысит отметку в +7.