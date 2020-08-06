Синоптик предупредила Киев о грозовом дожде

В Киеве в воскресенье возможна гроза, поделилась синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Киеве завтра – в пятницу, 7 августа, будет не такой жаркой, как в четверг, – максимальная температура ожидается +30 градусов.

В столице завтра не ожидаются существенные осадки, будут красивые тучи, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Диденко добавила, что в Киеве в воскресенье, 9 августа, местами прогнозируются грозовые дожди.

"...Дневная температура воздуха завтра уже немного "осядет", +28…+30 градусов. А на выходных в столице вообще будет температурный рахат-лукум, +26…+27 градусов. В субботу – сухо и солнечно…", – добавила эксперт.

Ранее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 6 августа. По словам синоптика, максимальная дневная температура в столице могла составить +32 градуса.