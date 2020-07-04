Погода в Киеве на Ивана Купала: синоптик предупредила, когда изрядно польет

В Киеве во вторник днем изрядно польет, предупредила синоптик / УНИАН

В Киеве на Ивана Купала 2020 – в ночь с понедельника на вторник, с 6 на 7 июля, ожидается сухая и даже звездная погода.

Во вторник днем в столице изрядно польет, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что погода завтра в Киеве, в воскресенье, 5 июля, не прогнозируется очень жаркая – максимальная температура ожидается +28…+29 градусов.

"В Киеве воскресенье может быть с облаками и даже локальными дождиками... В понедельник-вторник жара снова возьмется за киевлян, днем +30…+32 градуса... И уже 8-го июля температура воздуха, ююхууу! – спустится по градусной горке… до +23…+25 градусов", – поделилась эксперт.

Ранее в Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 4-5 июля. Синоптики сообщили, что в столице дневная температура не превысит отметку в +28 градусов.