Мощные ливни с грозой: синоптик рассказала, когда Киеву ждать прояснения

Осадки ожидаются на значительной части территории Украины / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, когда в Киеве стоит ожидать прекращения дождей.

Как сообщила она в своем Facebook, в Киеве дожди прекратятся на выходных, 9-10 мая.

В то же время синоптик предупредила, что в большинстве областей Украины 5 мая ожидается +17...+22 градуса, на западе свежее, +12...+17 градусов.

Она отметила, что осадки будут на значительной части территории, а в Карпатах вероятны заморозки и возможен снег.

По ее прогнозу, в Киеве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха днем до +17...+18 градусов.

"Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая", - добавила Диденко.

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Напомним, ранее синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.