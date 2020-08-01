Погода в Киеве изменится: синоптики назвали температуру

В Киеве скоро изменится погода / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 2 августа, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит +23 градуса.

В понедельник, 3 августа, в столице температура поднимется на несколько градусов, а во вторник, 4 числа, будет почти +30, свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 3 августа в Киеве максимальная дневная температура составит +26, а 4-го – +29.

Погода в Киеве завтра:

Ночью +12…+14, без осадков;

Днем +21…+23, без осадков.

В Киеве скоро изменится погода / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 3 августа:

Ночью +11…+13, без осадков;

Днем +24…+26, без осадков.

В Киеве скоро изменится погода / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 4 августа:

Ночью +14…+16, без осадков;

Днем +27…+29, без осадков.

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В Киеве скоро изменится погода / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в августе ожидается теплая и комфортная. Синоптики предупредили, что в конце месяца в ряде регионов нашей страны возможны заморозки на поверхности почвы.