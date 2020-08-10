"Самый теплый день": Киев предупредили о перемене погоды

В Киеве скоро изменится погода, предупредила Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталия Диденко спрогнозировала, что во вторник, 11 августа, в Киеве прогнозируется самый теплый день с ближайшей перспективы, максимальная температура может составить +28 градусов.

В среду, 12 августа, погода в Киеве изменится, максимальная дневная температура ожидается +24 градуса, говорится на странице эксперта в Facebook.

Эксперт добавила, что 11 августа в столице периодически возможен дождь с грозой.

"В Киеве завтра будет самый теплый день с ближайшей перспективы, максимально до +28 градусов, потому что уже в среду и в течение недели похолодает до +21…+ 24 градусов…", – поделилась Диденко.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что 11 августа в столице днем прогнозируется дождь.

Погода на завтра для Киева:

Ночью +16…+18, без осадков;

Днем +26…+28, дождь.

В Киеве скоро изменится погода, предупредила Наталья Диденко / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 12 августа:

Ночью +14…+18, без осадков;

Днем +20…+22, без осадков.

В Киеве скоро изменится погода, предупредила Наталья Диденко / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее Наталия Диденко поделилась, что погода в Украине 11 августа ожидается умеренно жаркая – днем максимум до +30 градусов, а 12 числа на большей части территории нашей страны максимальная дневная температура составит +25.