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"Превысит +30 и упадет": Киев предупредили о температурных качелях

В столице в субботу не будет осадков, спрогнозировал синоптик.

26 июня 2020, 14:30
В Киеве спрогнозированы температурные качели – Погода Киев завтра
Киеву спрогнозировали температурные качели / УНИАН

Погода в Киеве на выходных – 27-28 июня, прогнозируется жаркая, температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов.

В понедельник и во вторник, 29-30 июня, в столице температура не превысит отметку в +27, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что в воскресенье, в понедельник и во вторник в столице ожидаются дожди, возможны грозы.

Погода на завтра в Киеве:

  • Ночью +17…+19 градусов, без осадков;
  • Днем +29…+31 градус, без осадков.
В Киеве спрогнозированы температурные качели – Погода Киев завтра
Киеву спрогнозировали температурные качели / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 28 июня:

  • Ночью +17…+19 градусов, без осадков;
  • Днем +29…+31 градус, дождь.
В Киеве спрогнозированы температурные качели – Погода Киев завтра
Киеву спрогнозировали температурные качели / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 29-30 июня:

  • Ночью +15…+17 градусов, без осадков;
  • Днем +25…+27 градусов, дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве 26 июня днем температура составит +28…+30 градусов. Эксперт добавила, что ожидается преимущественно сухая погода.

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