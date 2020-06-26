"Превысит +30 и упадет": Киев предупредили о температурных качелях

Погода в Киеве на выходных – 27-28 июня, прогнозируется жаркая, температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов.
В понедельник и во вторник, 29-30 июня, в столице температура не превысит отметку в +27, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики добавили, что в воскресенье, в понедельник и во вторник в столице ожидаются дожди, возможны грозы.
Погода на завтра в Киеве:
- Ночью +17…+19 градусов, без осадков;
- Днем +29…+31 градус, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 28 июня:
- Ночью +17…+19 градусов, без осадков;
- Днем +29…+31 градус, дождь.
Прогноз для Киева на 29-30 июня:
- Ночью +15…+17 градусов, без осадков;
- Днем +25…+27 градусов, дождь.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве 26 июня днем температура составит +28…+30 градусов. Эксперт добавила, что ожидается преимущественно сухая погода.
Автор: Екатерина Присяжнюк