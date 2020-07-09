Киеву насулили идеальную погоду

Погода в Киеве завтра, в пятницу, 10 июля, прогнозируется практически идеальная, как для лета.
В столице в последний рабочий день этой недели не ожидаются осадки и будет солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, максимальная дневная температура воздуха может составить +27 градусов.
"В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальная, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26, +27 градусов", – отметила эксперт.
На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в пятницу в столице максимальная температура днем ожидается +28.
Погода на завтра в Киеве – прогноз от Укргидрометцентра:
- Ночью +13…+15, без осадков;
- Днем +26…+27, без осадков.
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Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на 10-13 июля. Замначальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что 11 числа в Украину вернется жара.