"Теплее, чем в Риме и Париже": Киеву пообещали до +24

В среду в Киеве будет до +24 градусов, поделилась эксперт / УНИАН

Погода в Киеве завтра – в среду, 29 апреля, будет теплее, чем, в частности, в Париже, в Риме, в Берлине, в Мадриде и в Лондоне, осадки не прогнозируются.

Ночью не ожидаются заморозки, температура составит +8…+10 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что днем в столице температура составит +22…+24.

"Без осадков завтра в столице, ветер с южного запада. То есть, по ощущениям завтра в Киеве – один из самых комфортных дней", – отметила эксперт.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в среду в Киеве максимальная дневная температура может составить +23.

Погода на завтра в Киеве от Укргидрометцентра:

Ночью +8…+10, без осадков, днем +21…+23, без осадков.

Читайте такжеКиев накроют грозы: синоптик назвал датыРанее был опубликован прогноз погоды на май для Украины от Укргидрометцентра. Синоптики спрогнозировали, что в нашей стране средняя температура в большинстве регионов может составить +15…+18 градусов.