В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату

В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в среду, 15 июля, ожидается нежаркая, максимальная температура днем может составить +22 градуса.

В четверг, 16 июля, в столице ощутимо потеплеет, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что сегодня и завтра в Киеве не прогнозируются осадки.

Погода на сегодня в Киеве:

Днем +20…+22, без осадков.

В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +14…+16, без осадков;

Днем +24…+26, без осадков.

В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже составил прогноз погоды для Украины на конец июля 2020 года. Эксперт сказал, что конец месяца будет очень теплым, но дождливым.