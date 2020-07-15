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В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату

В столице скоро потеплеет, спрогнозировали в Укгидрометцентре.

15 июля 2020, 10:32
Синоптики сообщили, что в Киеве в четверг ощутимо потеплеет – Погода Киев завтра
В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в среду, 15 июля, ожидается нежаркая, максимальная температура днем может составить +22 градуса.

В четверг, 16 июля, в столице ощутимо потеплеет, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что сегодня и завтра в Киеве не прогнозируются осадки.

Погода на сегодня в Киеве:

Днем +20…+22, без осадков.

Синоптики сообщили, что в Киеве в четверг ощутимо потеплеет – Погода Киев завтра
В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на завтра в Киеве:

  • Ночью +14…+16, без осадков;
  • Днем +24…+26, без осадков.
Синоптики сообщили, что в Киеве в четверг ощутимо потеплеет – Погода Киев завтра
В Киеве в четверг ощутимо потеплеет, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже составил прогноз погоды для Украины на конец июля 2020 года. Эксперт сказал, что конец месяца будет очень теплым, но дождливым.

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