В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату

Погода в Киеве сегодня днем – в среду, 15 июля, ожидается нежаркая, максимальная температура днем может составить +22 градуса.
В четверг, 16 июля, в столице ощутимо потеплеет, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики отметили, что сегодня и завтра в Киеве не прогнозируются осадки.
Погода на сегодня в Киеве:
Днем +20…+22, без осадков.
Погода на завтра в Киеве:
- Ночью +14…+16, без осадков;
- Днем +24…+26, без осадков.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже составил прогноз погоды для Украины на конец июля 2020 года. Эксперт сказал, что конец месяца будет очень теплым, но дождливым.
Автор: Екатерина Присяжнюк