Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах"

Киев предупредили о погодных "ударах" / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве в четверг, 4 июня, ожидается неблагоприятная погода – дожди с грозами, возможен порывистый ветер.

В отдельных районах столицы прогнозируется град, поделилась эксперт на своей странице в Facebook.

Диденко добавила, что ночью в Киеве прогнозируется +8…+10 градусов, а днем – до +18…+20.

"В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Осторожно…", – подчеркнула синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в четверг в столице максимальная ночная температура ожидается +8 градусов, а максимальная дневная – +19.

Прогноз погоды для Киева на завтра от Укргидрометцентра:

Ночью +6…+8, без осадков;

Днем +17…+19, дождь с грозой.

Киев предупредили о погодных "ударах" / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился, что в Украине до 5 июня днем прогнозируется до +17…+19 градусов, а потом температура "резко уходит вверх", и во второй декаде месяца ожидается жара.