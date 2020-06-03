УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах"

3 июня 2020, 12:47

В некоторых районах Киева возможен град, отметила эксперт.

Киеву грозят погодные удары – Погода Киев завтра
Киев предупредили о погодных "ударах" / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве в четверг, 4 июня, ожидается неблагоприятная погода – дожди с грозами, возможен порывистый ветер.

В отдельных районах столицы прогнозируется град, поделилась эксперт на своей странице в Facebook.

Диденко добавила, что ночью в Киеве прогнозируется +8…+10 градусов, а днем – до +18…+20.

"В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Осторожно…", – подчеркнула синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в четверг в столице максимальная ночная температура ожидается +8 градусов, а максимальная дневная – +19.

Прогноз погоды для Киева на завтра от Укргидрометцентра:

  • Ночью +6…+8, без осадков;
  • Днем +17…+19, дождь с грозой.
Киеву грозят погодные удары – Погода Киев завтра
Киев предупредили о погодных "ударах" / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился, что в Украине до 5 июня днем прогнозируется до +17…+19 градусов, а потом температура "резко уходит вверх", и во второй декаде месяца ожидается жара.

Сейчас вы просматриваете новость «Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах"». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:47
Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах"
12:41
В Минобразования задержали чиновника-коррупционера: названа сумма взятки
12:35
Фильм Защитники отобрали за долги
12:31
Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко и Гонтаревой
12:03
Гороскоп на июнь 2020: кому для успеха нужен экстремальный риск Видео
11:50
Польша наносит удар по Газпрому: монополисту грозит многомиллионный штраф из-за Северного потока-2
11:42
"Мне надо переспать": у Андре Тана насмешили креативным открытием магазинов Фото
11:21
Появились новые подробности о водителе бензовоза, который въехал в толпу протестующих в США
11:17
Распад государства и утрата роли гегемона: чем закончится взрыв в США
11:15
Одесский хлебозавод оказался под угрозой рейдерского захвата актуально
10:59
Тищенко рассказал, пойдет ли на выборы мэра Киева
10:55
"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцев
10:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
10:44
Италия открыла границы для туристов: кто сможет въехать в страну
10:43
Кличко поддержал протесты в США и был раскритикован украинцами
10:05
Кто стоит за бунтами в США мнение
09:41
Ситуация в США накаляется: в район Вашингтона введены войска для подавления протестов
09:38
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
09:10
В Украине вводят в оборот новую монету: как она выглядит Видео
08:47
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять