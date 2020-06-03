Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах"

В некоторых районах Киева возможен град, отметила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве в четверг, 4 июня, ожидается неблагоприятная погода – дожди с грозами, возможен порывистый ветер.
В отдельных районах столицы прогнозируется град, поделилась эксперт на своей странице в Facebook.
Диденко добавила, что ночью в Киеве прогнозируется +8…+10 градусов, а днем – до +18…+20.
"В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Осторожно…", – подчеркнула синоптик.
В Украинском гидрометцентре сообщили, что в четверг в столице максимальная ночная температура ожидается +8 градусов, а максимальная дневная – +19.
Прогноз погоды для Киева на завтра от Укргидрометцентра:
- Ночью +6…+8, без осадков;
- Днем +17…+19, дождь с грозой.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился, что в Украине до 5 июня днем прогнозируется до +17…+19 градусов, а потом температура "резко уходит вверх", и во второй декаде месяца ожидается жара.