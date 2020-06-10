"Погода в Киеве резко изменится": синоптики предупредили о похолодании и дождях

В Киеве скоро резко изменится погода, предупредили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве в четверг-пятницу, 11-12 июня, будет очень жаркой и сухой, днем ожидается до +33.

В субботу, 13 июня, в столице температура воздуха немного снизится, ожидается дождь, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили, что в воскресенье, 14 числа, в Киеве днем резко похолодает, будет дождь и возможна гроза.

Погода на завтра в Киеве:

Ночь +19…+21, без осадков;

Днем +31…+33, без осадков.

В Киеве скоро резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 12 июня:

Ночь +18…+20, без осадков;

Днем +31…+33, без осадков.

В Киеве скоро резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 13 июня:

Ночь +18…+20, без осадков;

Днем +29…+31, дождь.

В Киеве скоро резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 14 июня:

Ночь +18…+20, дождь;

Днем +22…+24, дождь.

В Киеве скоро резко изменится погода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20 числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.