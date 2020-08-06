Погода на август 2020: синоптик рассказал, когда Украину зальет дождями

Дожди пройдут с 5 по 9 августа и с 21 по 30 число / Reuters

Погода в Украине в августе 2020 будет достаточно дождливой. Народный синоптик Леонид Горбань назвал даты, когда стоит ожидать осадки на территории страны.

В частности, небольшие дожди пройдут с 5 по 9 августа и с 21 по 30 число, передают Факты.

Синоптик также отметил, что температура воздуха в августе будет колебаться. До середины месяца днем температура воздуха составит +26… +27 градусов, а во второй половине месяца наступит жара – от 29 до 31 градуса. При этом по ночам столбики термометров покажут лишь +17…+18.

В свою очередь, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня дала прогноз погоды до конца текущей недели в Украине. По ее словам, на территории страны будет преобладать сухая погода, только в Карпатах возможны небольшие дожди.

Ночью термометры будут показывать +13…+19 градусов, а на юге — до +22 градусов. Температура воздуха днем ожидается +28…+33. В южных областях может быть жарко до +31… +36, а на западе и севере Украины в дневное время — 25−30 градусов тепла.

"На следующей неделе возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Из-за того, что с севера придет немного прохладный воздух, жара уйдет, температура упадет на 3−5 градусов", - добавила Голеня.

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Как сообщал Главред, ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал, что погода в Украине в августе 2020 мало чем будет отличаться от погоды в течение других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, а температура воздуха в среднем по Украине ожидается от +19 до +24 градусов. В горах немного прохладнее – 16-17 тепла.