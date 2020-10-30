Погода на Хэллоуин 2020: Киев предупредили о резком похолодании

В столице в конце октября резко изменится погода, предупредил синоптик.
В пятницу, 30 октября, в Киеве днем максимальная температура ожидается +12 градусов, а на субботу, 31 число (отмечается Хэллоуин), прогнозируется резкое похолодание.
Погода в Киеве сегодня и завтра ожидается мокрая, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики отметили, что в пятницу в столице днем прогнозируется дождь, а в субботу – и днем, и ночью.
Погода на Хэллоуин 2020 в Киеве:
- Ночью +5…+7, дождь;
- Днем +7…+9, дождь.
- Напомним, 17 октября в Киеве долго шел ливень. Из-за сильного дождя в столице затопило ряд улиц.
- В результате непогоды в Киеве перестали ездить некоторые трамваи, автомобили буквально плавали. Позже в столице установилась сухая погода.
Автор: Екатерина Присяжнюк