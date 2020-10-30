Погода на Хэллоуин 2020: Киев предупредили о резком похолодании

В Киеве на Хэллоуин прогнозируется похолодание / УНИАН

В пятницу, 30 октября, в Киеве днем максимальная температура ожидается +12 градусов, а на субботу, 31 число (отмечается Хэллоуин), прогнозируется резкое похолодание.

Погода в Киеве сегодня и завтра ожидается мокрая, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в пятницу в столице днем прогнозируется дождь, а в субботу – и днем, и ночью.

Погода на Хэллоуин 2020 в Киеве:

Ночью +5…+7, дождь;

Днем +7…+9, дождь.

Прогноз погоды для Киева на Хэллоуин нерадужный / Скриншот с meteo.gov.ua