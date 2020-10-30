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Погода на Хэллоуин 2020: Киев предупредили о резком похолодании

30 октября 2020, 08:32

В столице в конце октября резко изменится погода, предупредил синоптик.

В столице на праздник прогнозируется похолодание
В Киеве на Хэллоуин прогнозируется похолодание / УНИАН

В пятницу, 30 октября, в Киеве днем максимальная температура ожидается +12 градусов, а на субботу, 31 число (отмечается Хэллоуин), прогнозируется резкое похолодание.

Погода в Киеве сегодня и завтра ожидается мокрая, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в пятницу в столице днем прогнозируется дождь, а в субботу – и днем, и ночью.

Погода на Хэллоуин 2020 в Киеве:

  • Ночью +5…+7, дождь;
  • Днем +7…+9, дождь.
В столице на праздник прогнозируется похолодание – Погода Киев
Прогноз погоды для Киева на Хэллоуин нерадужный / Скриншот с meteo.gov.ua

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