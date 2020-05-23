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Каким будет июнь 2020: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

23 мая 2020, 09:24

Погода в июне 2020 будет переменчивой.

щенок, жара, погода
Утомительной жары в +30 не будет, обещает синоптик / Фото pixabay.com

Погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. Об этом сообщила заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

Синоптик прогнозирует, что лето 2020 будет характеризоваться резкими сменами погоды, также ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

Погода в июне 2020 будет переменчивой. В частности, в течение двух-трех дней будет тепло, столбики термометров поднимутся до +25 градусов и выше, потом температура будет снижаться.

"По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет", - сказала Мартазинова украинским СМИ.

Вторая половина июня 2020 пройдет в пределах нормы и даже несколько дней будет похолодание, также пройдут дожди. Погода в июле 2020 будет примерно такой же до середины месяца.

"А вот что будет дальше, мы будем еще анализировать. В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – рассказала климатолог.

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Как сообщал Главред, ранее климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

Напомним, синоптик Владимир Деркач предупредил, что в третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода. В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушиться ливни, что повлечет за собой снижение температуры.

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