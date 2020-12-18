Погода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снега

Синоптик дал прогоз погоды на Новый год 2021 / Reuters

До конца 2020 года осталось две недели и, похоже, что 2021-й украинцы будут встречать без снега. Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода на Новый год 2021 и Рождество.

По его словам, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель, передает Obozrevatel. Температура воздуха составит +1...+2 градуса. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

1-2 января ожидается легкий мороз до -3 градусов и снег или мокрый снег, говорит прогноз погоды.

В Сочельник, 6 января, и на Рождество, 7 января, также ожидается оттепель – столбики термометров покажут один-два градуса тепла. Осадки на Рождество 2021 не ожидаются. Снег с дождем прогнозируется 4-5 января и 9-10 января.

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Погода в Украине - что прогнозировали синоптики: