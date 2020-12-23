Погода на сегодня: синоптик уточнил, какие регионы ждет ледяной "армагеддон"

Погода в Киеве сегодня будет не очень комфортной – пройдет снег с дождем / УНИАН

Погода в Украине в среду, 23 декабря, преимущественно по всей территории будет с осадками – ожидается дождь или снег с дождем. При этом в некоторых регионах температура воздуха опустится до серьезных "минусов".

Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях пройдет дождь.

В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях синоптик обещает мокрый снег. Во всех остальных регионах будет сухо, но пасмурно.

На Западе Украины температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7, а ночью столбики термометров покажут -2…+2.

В центральных и южных областях температура воздуха днем от -2 до +3, а ночью - от одного до девяти градусов мороза.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -4… +2 градуса, а ночью – от одного до десяти градусов мороза.

Погода в Киеве и области сегодня будет не очень комфортной – пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем составит от -1 до +2, а ночью - от -1 до -5, говорит прогноз погоды.

Прогноз погоды на 23 декабря / meteo.gov.ua

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