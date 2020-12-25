Погода на выходные: кого ждет мокрый снег, а кому будет светить солнце

Погода в Киеве на выходных будет сухой / Фото Reuters

В ближайшие выходные - 26-27 декабря - активные атмосферные фронты постепенно покинут территорию нашей страны. В связи с этим погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в субботу в южной части, на Востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки, налипание мокрого снега.

В воскресенье на смену влажным фронтам в Украину придет антициклон, будет солнечно. Об этом свидетельствует прогноз погоды на выходные, который опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Ветер ожидается порывистый, некомфортный, сначала западный, с переходом на южный и юго-восточный.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет около нуля, на юге традиционно теплее – от +3 до +7 градусов, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве 26-27 декабря будет сухой. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, днем от нуля до двух градусов тепла.

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