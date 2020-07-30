Какой будет погода в Украине в последний день июля: синоптик дала прогноз

Погода в Киеве 31 июля будет комфортной / УНИАН

В пятницу, 31 июля, вместе со вторым месяцем лета в Украине закончится жара. Кроме того в ряде регионов пройдут дожди.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.

В пятницу в западных и северных областях в течение дня температура воздуха составит +21… +25 градусов. На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там - на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей - жара спадет. Столбики термометров покажут +26… +30 градусов.

Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части, прогнозирует синоптик. На остальной территории будет сухо. Только вдоль северной границы возможны локальные небольшие дожди.

Читайте такжеУкраина столкнулась с климатическим шоком: синоптик рассказала, какой погода будет осеньюПогода в Киеве 31 июля будет комфортной. Существенные осадки маловероятны. На смену жаре в столицу зайдет северный воздух. Температура воздуха составит около +22 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказал, какой будет погода в августе 2020. Средняя месячная температура воздуха составит +19... +24 градуса, говорит прогноз погоды. В ряде регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы.