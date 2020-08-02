"Просто конфетка": какой будет погода в Украине завтра

4 августа в Украину вернется жаркое лето / Фото pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет определяться антициклоном Claws, который принесет в страну сухую и преимущественно солнечную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.

Днем возможны небольшие локальные осадки в Центре и на Севере Украины, говорит прогноз погоды. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в комфортных пределах - от + 22… + 28 градусов.

Погода в Киеве завтра будет без осадков. Столбики термометров поднимутся до +24… +26 градусов.

Со вторника, 4 августа, в Украину вернется жаркое лето. До конца недели в большинстве областей ожидается +26…+31 градус. Исключением станет лишь западная часть Украины.

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в августе ожидается теплая и комфортная. Синоптики предупредили, что в конце месяца в ряде регионов нашей страны возможны заморозки на поверхности почвы.