УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Жара до +35: синоптик озвучила прогноз погоды на завтра

10 июня 2020, 11:46

Ослабление жары и увеличение дождей ожидается ориентировочно в ближайшие выходные, пообещала синоптик.

погода_лето_жара_небо_природа
Погода в Украине в четверг будет сухой и ясной / 1zoom.ru

Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет сухой и жаркой, только на Западе страны пройдут дожди и будут греметь грозы. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

Местами в западных областях дожди перейдут в ливни, могут возникать шквалы.

При этом температура воздуха днем в большинстве регионов Украины составит от ​​+29 до +35 градусов, на Западе будет прохладнее – от +24 до +28 градусов. В ночные часы ожидается +17…+ 22 градуса, в западных областях – от +13 до +18 градусов.

Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве в четверг будет сухой и ясной. Столбики термометров поднимутся до +31… +33 градусов.

"Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха", - сообщила синоптик.

Читайте такжеКаким будет лето 2020: синоптик дал подробный прогноз на три месяца

Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 10 июня, будет одной из самых жарких в Европе. Днем ​​столбики термометров поднимутся до + 28… + 33 градусов, местами до +35 градусов.

Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве прогноз погоды синоптик новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Жара до +35: синоптик озвучила прогноз погоды на завтра». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:46
Жара до +35: синоптик озвучила прогноз погоды на завтра
11:46
"Вкусно?": дипломаты во Франции возмутилось рекламой йогурта с Пореченковым
11:31
Племянница Алека Болдуина умилила беременными фото
11:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
11:16
Коронавирус атакует Украину: за сутки более 500 новых зараженных и два десятка жертв - обновлено
11:14
Зеленский и Венедиктова как шедевры: фанаты Порошенко поставили карикатуры под ГБР - фото Фото
11:03
В чем главный итог протестов в США мнение
10:56
Появились подробности содержания Михаила Ефремова под арестом
10:42
​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц Видео
10:30
Ляшко рассказал, возможен ли возврат жесткого карантина в Украине Видео
09:52
В Одессе обрушился старинный дом - опубликованы фото, видео
09:51
Почему участие журналистов в Минских переговорах не поможет миру на Донбассе мнение
09:50
Назван самый пострадавший от COVID-19 город мира
09:48
Известный украинский боксер уходит "на пенсию"
09:12
Комаровский рассказал, стоит ли украинцам во время пандемии ходить в спортзалы
09:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
09:02
Курс доллара в Украине может достичь психологической отметки - прогноз аналитика
08:40
Путин готовит массовое убийство россиян мнение
08:34
Распад Украины: Саакашвили озвучил мрачный прогноз по будущему страны Видео
08:09
Зеленский рассказал, почему россияне вернут Крым Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять