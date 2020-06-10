Жара до +35: синоптик озвучила прогноз погоды на завтра

Ослабление жары и увеличение дождей ожидается ориентировочно в ближайшие выходные, пообещала синоптик.
Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет сухой и жаркой, только на Западе страны пройдут дожди и будут греметь грозы. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.
Местами в западных областях дожди перейдут в ливни, могут возникать шквалы.
При этом температура воздуха днем в большинстве регионов Украины составит от +29 до +35 градусов, на Западе будет прохладнее – от +24 до +28 градусов. В ночные часы ожидается +17…+ 22 градуса, в западных областях – от +13 до +18 градусов.
Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.
Погода в Киеве в четверг будет сухой и ясной. Столбики термометров поднимутся до +31… +33 градусов.
"Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха", - сообщила синоптик.
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Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 10 июня, будет одной из самых жарких в Европе. Днем столбики термометров поднимутся до + 28… + 33 градусов, местами до +35 градусов.