УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон

22 декабря 2020, 17:14

Синоптик рассказала, каким областям готовиться к гололеду.

Украину завалит снегом / УНИАН

Погода в Украине, 23 декабря, будет снежной, туманной и со снегом. По словам синоптика Натальи Диденко, Украина окажется под воздействием воздушных масс.

Также синоптик предупредила украинцев о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.

"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины", - предупреждает синоптик в Facebook.

А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.

Читайте также​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь

В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.

Погода в городах Украины 23 декабря:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +1... +3
  • Винница – +1... +3
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – 0...-2
  • Полтава – 0...-2
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -2...-4
  • Луганск – -2...-4
  • Харьков – -2...-4
  • Киев – -1...+1

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

погода синоптик Наталья Диденко Погода в Украине Погода на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовитьсяУкраину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладомЗаметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала датуВ Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном пленуПрогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену
Следующий материал

Последние новости

17:23
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней
17:22
Юлия Панкова назвала продукты для поддержания иммунитета зимой
17:15
Путин подтвердил пожизненный иммунитет бывших президентов России Видео
17:14
​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон Видео
17:06
Игровые студии и издатели со всего мира поздравляют геймеров с новогодними праздниками Фото
Реклама
17:05
В моде непринужденная челка в стиле 60-х, которая подходит всем: фото Видео
16:40
10 лучших продуктов для исцеления после тяжелой болезни Видео
16:32
Официально: Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ Видео
16:31
Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части Видео
16:30
Начинают с января 2021: когда и где МОЗ проведет вакцинацию населения от COVID-19 Видео
16:11
Настя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире
16:09
Новый враг государства: Минкульт добавил в черный список актера-путинца Видео
16:05
"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б Видео
16:01
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
15:54
Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19 Видео
15:39
Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020
15:20
Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн
15:02
Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд Видео
14:57
Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым Видео
14:51
"Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия Видео
Реклама
14:38
Cyberpunk 2077 на консолях PS и Xbox стал гораздо лучше – игроки возвращаются в Найт-Сити Видео
14:22
Нашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игры Видео
14:22
Новогоднему празднованию в Киеве грозит локдаун: Рубан назвал условие Видео
14:19
Дмитрий Соколов: Покупать страховку лучше там, где вам комфортнее. Если в интернете, то – добро пожаловать
14:12
Перл-Харбор для РФ и взрыв Керченского моста: в Крыму ответили на заявление Видео
14:02
Тираны и деспоты: астролог назвал три самых агрессивных знака Зодиака
13:56
Дерзкое ограбление под Киевом: напали на мэра Броваров Видео
13:47
В Минздраве объяснили, когда антибиотики запретят продавать без электронных рецептов Видео
13:36
Причудливые джинсы с высокой талией произведут фурор в 2021 году - фото Фото Видео
13:24
"Черный список" граждан ЕС: в МИД России отреагировали на санкции из-за отравления Навального Видео
13:11
OnePlus показала уникальный смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса Видео
13:08
Инфекционист объяснил, почему многие украинцы не хотят вакцинации от COVID-19 Видео
13:00
Sony запустила распродажу игр и аксессуаров для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины
12:27
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина Видео
12:20
Надя Дорофеева призналась, что подхватила коронавирус и уходит с Лиги Смеха
12:10
Новый удар COVID-19: в Минздраве назвали опасные страны, куда не нужно ездить украинцам Видео
12:03
Сильные, как лекарства: названы 4 натуральных продукта для здоровья Видео
12:00
Гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
11:58
В Кабмине рассказали, как Украина сможет получить компенсации от РФ за военные преступления Видео
11:39
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
Реклама
11:21
Погода в Украине на Новый год: синоптик рассказал, когда ждать снега Видео
11:18
Ненакрашенная Маша Ефросинина показала, как болеет коронавирусом
11:15
Степанов озвучил планы Минздрава по "природному" локдауну Видео
11:00
Чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым
10:57
Как виагра: названы 7 увлекательных продуктов и добавок, которые придадут силы Видео
10:51
Гройсман может снова возглавить Кабмин Видео
10:26
Выборы мэра Харькова: политолог назвал возможных кандидатов на место Кернеса Видео
10:23
Кто заменит Ковалив в Офисе президента: указ Зеленского
10:16
Как избавиться от боли при росте зубов мудрости: домашние способы Видео
10:09
"Бой добра и рвоты": Мишину и Эллерта атакуют армии хейтеров
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять