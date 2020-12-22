​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон

Синоптик рассказала, каким областям готовиться к гололеду.
Погода в Украине, 23 декабря, будет снежной, туманной и со снегом. По словам синоптика Натальи Диденко, Украина окажется под воздействием воздушных масс.
Также синоптик предупредила украинцев о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.
"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины", - предупреждает синоптик в Facebook.
А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.
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В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.
Погода в городах Украины 23 декабря:
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +1... +3
- Винница – +1... +3
- Одесса – +2...+4
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...-2
- Полтава – 0...-2
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -2...-4
- Луганск – -2...-4
- Харьков – -2...-4
- Киев – -1...+1
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