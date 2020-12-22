​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон

Украину завалит снегом / УНИАН

Погода в Украине, 23 декабря, будет снежной, туманной и со снегом. По словам синоптика Натальи Диденко, Украина окажется под воздействием воздушных масс.

Также синоптик предупредила украинцев о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.

"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины", - предупреждает синоптик в Facebook.

А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.

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В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.

Погода в городах Украины 23 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +1... +3

Винница – +1... +3

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -1...+1

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: