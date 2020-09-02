Погода осенью 2020 в Украине: метеоролог предупредила об опасности

В Украине осенью будет усиливаться пожарная опасность, поделилась прогнозом метеоролог / УНИАН

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины Вера Балабух сообщила, что погода осенью в нашей стране будет засушливой.

Осенью в Украине будет продолжаться засуха, и из-за этого будет усиливаться пожарная опасность, рассказала метеоролог в комментарии УНН.

По словам собеседницы, на большей части украинского государства невелика вероятность осадков. Эксперт добавила, что есть угроза заморозков.

"В целом средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века… Вероятные вторжения и холодного воздуха, когда температура воздуха будет снижаться существенно…", – добавила эксперт.

Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре 2020 года будет теплее, чем на протяжении многих лет наблюдений, средняя температура воздуха на большей части страны ожидается +14…+19 градусов.