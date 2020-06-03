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Температура зашкалит: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее лето

3 июня 2020, 05:55

Настоящее лето – это июль и август, подчеркнул Николай Кульбида.

жара
Настоящее лето – это июль и август, подчеркнул синоптик / УНИАН

Настоящее теплое лето придет в Украину до конца недели, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как подчеркнул он в интервью на Канале 24, существенное повышение температуры в Украине ожидается 4-5 июня.

Синоптик сообщил, что температура воздуха с 5 по 15 июня будет колебаться от +23 до +28 градусов.

Он также напомнил, что настоящее лето – это не июнь, а июль и август.

Кульбида добавил, что украинцам стоит готовиться к тому, что в эти месяцы температура воздуха будет очень высокой.

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Напомним, ранее синоптик Татьяна Адаменко сообщила. что в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры.

По ее прогнозу, в районе 10 июня температура воздуха установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

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