Европу испепелит аномальная жара: появился тревожный прогноз на лето

В июле температура будет значительно выше средних показателей, предупредили ученые.
В 2020 году европейским странам стоит всерьез готовиться к засушливому и необычайно жаркому лету.
По прогнозу Службы климатических изменений Коперника, такая погода создаст проблемы фермерам, коммунальным службам и транспорту на внутренних водных путях.
Жаркая погода с минимальным количеством осадков охватит важные сельскохозяйственные регионы Европейского Союза, показали модели прогнозов, пишет Fortune.
В частности, с вероятностью более 50% температура в Испании, Франции и некоторых частях Италии в июле будет значительно выше средних показателей, говорится в исследовании.
В то же время с вероятностью более 40 % прогнозируется, что количество осадков в центральной части Европы, Испании и Франции будет намного меньше нормы.
Постоянная засуха, которая препятствует производству пшеницы и кукурузы, угрожает нарушить поставки продовольствия.
Ученые предупредили, что есть более 60 % вероятности того, что на больших участках восточного и западного побережья США температура воздуха в июле также превысит средние показатели.
Прогноз объединяет данные метеорологов из Великобритании, Германии, Франции, Италии и США. Учитываются миллиарды измерений со спутников, самолетов, кораблей и метеостанций со всей планеты.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.