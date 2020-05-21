Европу испепелит аномальная жара: появился тревожный прогноз на лето

В июле температура будет значительно выше средних показателей

В 2020 году европейским странам стоит всерьез готовиться к засушливому и необычайно жаркому лету.

По прогнозу Службы климатических изменений Коперника, такая погода создаст проблемы фермерам, коммунальным службам и транспорту на внутренних водных путях.

Жаркая погода с минимальным количеством осадков охватит важные сельскохозяйственные регионы Европейского Союза, показали модели прогнозов, пишет Fortune.

В частности, с вероятностью более 50% температура в Испании, Франции и некоторых частях Италии в июле будет значительно выше средних показателей, говорится в исследовании.

В то же время с вероятностью более 40 % прогнозируется, что количество осадков в центральной части Европы, Испании и Франции будет намного меньше нормы.

/ © C3S

Постоянная засуха, которая препятствует производству пшеницы и кукурузы, угрожает нарушить поставки продовольствия.

Ученые предупредили, что есть более 60 % вероятности того, что на больших участках восточного и западного побережья США температура воздуха в июле также превысит средние показатели.

/ © C3S

Прогноз объединяет данные метеорологов из Великобритании, Германии, Франции, Италии и США. Учитываются миллиарды измерений со спутников, самолетов, кораблей и метеостанций со всей планеты.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.