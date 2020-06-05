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Горячее лето и редкий снег зимой: синоптик дал неожиданный прогноз на 10 лет

5 июня 2020, 06:09

Зимы в Украине будут малоснежные с повышенным температурным режимом, рассказал Николай Кульбида.

жара
В Украине прогнозируют жаркое лето / УНИАН

В ближайшие 10 лет в Украине летние сезоны будут абсолютно теплыми, горячими и знойными, сообщил главный метеоролог страны, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Как рассказал он Радио НВ, относительно зим — ситуация будет аналогичной: какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение.

"Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", - пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что климат является суммарным учетом погодных процессов, которые происходят каждый день.

"Мы следим и отслеживаем, делаем соответствующие выводы о том, как изменился климат в Украине. И это касается каждого месяца и каждого года. Мы можем сегодня говорить о том, что средняя годовая температура воздуха в Украине повышается даже быстрее, чем глобальная, которую показывают мировые метеорологические центры", - утвеждает метеоролог.

Кульбида добавил, что наибольшее повышение температуры происходит именно в северных полярных регионах, и там оно просто катастрофическое. Далее на юг оно уменьшается.

Но в Украине оно еще прослеживается, а уже в Средиземноморье, Балканах — там эти изменения не очень значительны: "Поэтому в Украине оно как раз очень сильно выражено, и это действительно беспокоит всех", - резюмировал метеоролог.

Напомним, ранее синоптик Татьяна Адаменко сообщила. что в начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры.

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