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Заморозки до лета: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая

16 мая 2020, 13:57

Май ведет себя по-апрельски, подчеркнул Виталий Постригань.

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В Украине заморозки прогнозируются до конца весны / 1zoom.ru

В Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки, рассказал синоптик Виталий Постригань.

"Обычно с 13-15 мая в Украине начинается лето с переходом среднесуточной температурой через +15º. Однако, нынешний май ведет себя по-апрельски. Наблюдается очень частое чередование волн тепла и холода в сопровождении периодических дождей и усиленного ветра. Температурный фон ниже нормы на 2-3º", - написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели прогнозируется ветреная погода, есть вероятность заморозков.

"По предварительным оценкам, 22-23 мая, существует вероятность заморозков. Поэтому есть время для обеспечения защиты всходов сельхозкультур от их негативного воздействия (наиболее поздняя дата заморозков на поверхности почвы 28 мая)", - предупредил он.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие сутки сохранится относительно тёплая и неустойчивая погода с дождями преимущественно днём.

Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 14-19°, в южной части до 21°.

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.

/ meteo.gov.ua

Напомним. ранее синоптик Леонид Горбань ошарашил прогнозом на май 2020.

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