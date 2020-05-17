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Солнца не ждите: синоптик дала мрачный прогноз на неделю

17 мая 2020, 14:24

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным.

погода, весна
В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным / Фото pixabay.com

В понедельник, 18 мая, Украина будет находиться в зоне влияния антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под мотыляния лент северных фронтов - пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса.

Она уточнила, что в Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха +16 +18 градусов.

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"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды - не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометры не перемахнут", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

погода в Киеве Погода в Украине прогноз погоды Наталья Диденко
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