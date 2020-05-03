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Град и шквалы с грозами: синоптик напугала украинцев резким похолоданием

3 мая 2020, 14:50

С 5 мая в Украине ожидается серьезное снижение температуры.

гроза
В Украине ожидаются град, грозы и шквалы / УНИАН

В понедельник, 4 мая, практически по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в западных областях дождей 4 мая будет меньше. Прогнозируется сильный ветер, температура воздуха днем будет +10 +16 градусов, в Карпатах +5 + 11 градусов.

"В большинстве областей Украины воздуха в понедельник прогреется до +17 +24 градусов. Ветер с юго-восточного постепенно переходить на северо-западный, потому что во вторник похолодает на значительной части территории Украины", - написала она в Facebook.

По данным синоптика, в Киеве 4 мая будет сыро и тепло: ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

При этом во вторник-среду (5-6 мая) в Киеве также ожидается похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 4 мая, погоду в Украине будет определять влажная, но термически неоднородная воздушная масса: от прохладной в западной части страны до по-летнему теплой на юге и востоке.

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В понедельник в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы. Температура ночью +8 +13 градусов, днем +18 +23 градуса, в западных, Житомирской и Винницкой областях +14 +19 градусов, на юге и востоке до +26 градусов.

В Киеве - ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +11 +13 градусов, днем +18 +20 градусов.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили о том, что в воскресенье, 3 мая, в Киеве ожидается сильная гроза.

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