От гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне

На смену холодному маю придет тепло, говорит Зоя Олейник.
Синоптик украинского Гидрометцентра Зоя Олейник рассказала о том, какая погода ожидается в июне 2020.
По ее словам, в первый месяц лета в Украине, на смену холодному маю, придет тепло.
Синоптик предупредила, что июнь характеризуется активной грозовой деятельностью, передает ТСН.
"Дожди должны распределиться в течение месяца, но возможно они будут и со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, чтоб июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние – это 20-25 градусов тепла", - прогнозирует Олейник.
Читайте такжеЛивни и резкое похолодание: Украину накроют новые заморозки
В то же время специалист Укргидрометцентра не исключила, что в июне возможны и жаркие периоды, когда температура воздуха может подняться до 30 и даже выше градусов тепла. Однако, маловероятно, что июнь будет холодным.
"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20-25 градусов - а это тепло", - добавила Олейник.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.