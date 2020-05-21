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От гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне

21 мая 2020, 15:24

На смену холодному маю придет тепло, говорит Зоя Олейник.

лето, погода
На смену холодному маю придет тепло / facebook.com/MNS.GOV.UA

Синоптик украинского Гидрометцентра Зоя Олейник рассказала о том, какая погода ожидается в июне 2020.

По ее словам, в первый месяц лета в Украине, на смену холодному маю, придет тепло.

Синоптик предупредила, что июнь характеризуется активной грозовой деятельностью, передает ТСН.

"Дожди должны распределиться в течение месяца, но возможно они будут и со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, чтоб июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние – это 20-25 градусов тепла", - прогнозирует Олейник.

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В то же время специалист Укргидрометцентра не исключила, что в июне возможны и жаркие периоды, когда температура воздуха может подняться до 30 и даже выше градусов тепла. Однако, маловероятно, что июнь будет холодным.

"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20-25 градусов - а это тепло", - добавила Олейник.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

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